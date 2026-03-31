Giresun'da izinsiz olduğu belirtilen sondaj çalışması belediye tarafından durduruldu

31.03.2026 19:29
Giresun'da Taşbaşı Parkı'nda izinsiz başlatılan sondaj çalışması, Giresun Belediyesi ekipleri tarafından durduruldu. Belediye Başkanı Fuat Köse, yapılan çalışmanın hukuka aykırı olduğunu ve sorumlular hakkında işlem başlatılacağını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, Taşbaşı Parkı'nda herhangi bir resmi izin alınmadan sondaj çalışması başlatıldığı ihbarı üzerine Giresun Belediyesi harekete geçti. Durumu öğrenir öğrenmez parka gelen Belediye Başkanı Fuat Köse'nin talimatıyla zabıta ekipleri çalışma hakkında işlem başlattı. Yapılan incelemelerin ardından izinsiz olduğu tespit edilen sondaj faaliyeti durdurulurken, alandaki ekipmanlar da kaldırıldı.

Parkta gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fuat Köse, söz konusu alanın sit alanı olduğunu vurgulayarak, izinsiz yapılan çalışmanın suç teşkil ettiğini ifade etti. Köse, "Belediyemize ait olan bu parkta hiçbir kurumdan izin alınmadan sondaj çalışması başlatılmıştır. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı bulunan bir alanda bu şekilde çalışma yapılması kabul edilemez. Bu park Giresun halkına aittir ve kimse buraya izinsiz müdahalede bulunamaz" dedi.

Çalışmanın hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Köse, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağını kaydetti. Parkta yapılan sondaj girişimi sırasında zemine zarar verildiğini de dile getiren Köse, konuyla ilgili soruşturma açılacağını söyledi.

Köse ayrıca, "Bu alanda yapılacak herhangi bir işlem için öncelikle belediyemize başvuru yapılması gerekir. Süreç, ilgili koruma kurullarının izniyle yürütülmelidir. Aksi takdirde yapılan her işlem yasa dışıdır" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

