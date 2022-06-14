Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı

14.06.2022 14:51
Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü Giresun'da törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü Giresun'da törenle kutlandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali Enver Ünlü, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, il protokolü, bazı ilçe kaymakamları, belediye başkanları, şehit ve gazi aileleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından Giresun'da yaşayan en eski jandarma eri 80 yaşındaki Mehmet Köçek jandarma marşını seslendirildi.

Ardından Tuğgeneral Nuh Köroğlu, günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının kuruluşundan günümüze kadar geçen süreci değerlendirdi. Köroğlu, "18. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya siyaset sahnesinin değişmeye başlamasıyla birlikte ülke içinde görev yapmaya çalışan jandarma teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana milletinin huzuru ülkenin birlik ve beraberliğiyle bağımsızlığı ve halkın can ve mal güvenliği için çok önemli görevler icra etmiştir. Teröre karşı mücadelede en önemli unsurlardan birisi olmuş, üstün başarılar elde etmiştir. Milletinden aldığı güç ve ilhamla görev yaparak milletin sevgisine mazhar olmuştur. Kamu güvenliğinin sağlanmasında ulusumuzun takdirini kazanmıştır" dedi.

Vali Enver Ünlü ise yaptığı konuşmada "Desteğini milletimizden gücünü kanunlardan alan Türk jandarma teşkilatımız birlik ve beraberliğimizi koruyarak devletimizin bekası için yüksek bir vazife şuurunu merkeze alarak en önemlisi de kahramanca göğsümüzü kabartmaktadır. Terörle mücadeleden asayişe düzensiz göçten trafik güvenliğine uyuşturucu imalatı ve dağıtımından gece gündüz demeden her konuda fedakarca hizmet veren kahraman jandarma teşkilatımız gerek iç güvenlik gerekse sınır ötesi operasyonlarda gösterdiği azim kararlı başarılarla bizlerin ve aziz milletimizin her zaman gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Konuşmalardan sonra hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda ödül kazanan öğrencilere Vali Ünlü ve Tuğgeneral Köroğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. Tören jandarma arama kurtarma köpeklerinin gösterileri, birliklerin geçişi, araç-gereç, teknoloji sergisinin açılışıyla ve yenilen yemekle sona erdi. - GİRESUN

Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı
Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı
Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı
Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı
Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı
Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı

YORUMLAR
500
Sivas'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Sivas'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Kaynak: İHA

Giresun Üniversitesi, Jandarma, Köroğlu, Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
14:47 Bakan Akar'dan "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" diyen Yunan parlamentere çok sert çıkış: Siz kavga etmek istiyorsunuz!
14:40 Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 15:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Jandarmanın kuruluşunun 183. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement