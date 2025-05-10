Giresun'da Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika
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Giresun'da Kadın Cinayetlerine Protesto

Giresun'da iki kız kardeşin katledilmesinin ardından kadın cinayetlerine karşı protesto düzenlendi.

10.05.2025 18:47
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(GİRESUN) - Giresun'da iki kız kardeşin katledilmesinin ardından kadın örgütleri ve demokratik kitle kuruluşları kadın cinayetlerini protesto etmek için sokağa çıktı. Eğitim- Sen Giresun Şubesi Kadın Sekreteri Ayşe Kodan, "Bu ülkede güvende değiliz., çürümüş bir sistemin içerisinde tesadüfen yaşıyoruz" dedi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise, "Failler cezasını ödeyene kadar, bu ülkede kadın cinayetleri bitene kadar, bu ülkede çocuk istismarları bitene kadar; mücadeleye var gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giresun'da, Sosyal Bilimler Lisesi'nde iki kız kardeşin katledilmesinin ardından kadın örgütleri ve demokratik kitle kuruluşları sokağa çıktı. Giresun Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlar, artan kadın cinayetlerine karşı tepki gösterdi. Eğitim Sen, Tüm Bel Sen, CHP, ADD, ÇYDD, DİSK, Tüm Emekliler Sendikası bileşenlerinden oluşan Giresun Kadın Meclisi tarafından düzenlenen protestoya, çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü de destek verdi.

Giresun Kadın Meclisi adına basın açıklamasını Eğitim- Sen Giresun Şubesi Kadın Sekreteri Ayşe Kodan okudu. Kodan, "Olay okulun kantininde yaşandı. Bir teneffüs anı olsa öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili nasıl bir tablo ile karşılaşabilirdik düşünmek bile istemiyoruz. Üzgünüz. Bugün genç bir anne ve genç bir kadın, eğitim alanında uygulanan yanlış politikalar sonucu aramızdan ayrıldı. Okuldaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir travma içerisinde. ve biliyoruz ki, bu olayı da gerçek sorumluları göz ardı ederek geride bırakmaya çalışacaklar. Güvende değiliz, bu ülkede güvende değiliz, sokakta güvende değiliz, evde güvende değiliz. Çürümüş bir sistemin içerisinde tesadüfen yaşıyoruz" dedi.

"Ortalık feryat figan kadın çığlıklarıyla dolu"

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada iki kadını, iki kız kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Geçmişte hükümlü olduğu ve pek çok suçtan suç kaydı olduğuna dair bilgi olan bir erkek görevli, elindeki silahla iki kadını katletti. Bu olay okullarımızda yaşanan denetimsizliğin, güvenlik zafiyetinin ve ihmallerin bir göstergesidir. Taşeron işçi iken hüküm giymiş, çok sayıda suç kaydı olan bu kişinin okulumuzda bulunması, eğitimcilerimizin, evlatlarımızın, çalışanlarımızın nasıl tehdit edildiğinin bir göstergesidir. Bu ülkede kadınların güvencesi olan İstanbul Sözleşmesinden bir gecede çıkıldı. İstanbul sözleşmesinden çıkıldığından bu yana 1226 kadın katledildi. Sayı her geçen gün artıyor. Defalarca söyledik; ortalık feryat figan kadın çığlıklarıyla dolu. Önlem alınmıyor, suçlular cesaretlendiriliyor. Böyle giderse her geçen gün bu sayı artacak. Failler cezasını ödeyene kadar, bu ülkede kadın cinayetleri bitene kadar, bu ülkede çocuk istismarları bitene kadar mücadeleye var gücümüzle devam edeceğiz."

Eyleme destek veren yurttaşlar "Kadın Cinayetleri Politiktir", "Yaşamak İstiyoruz" ve "Eşitlik Olmadan Adalet Olmaz", "Kadınlar Durmayacak, Özgürce Yaşayacak", "Yaşasın Kadın Dayanışması" yazılı dövizler taşırken,  Giresun'da bulunan ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt da basın açıklamasına destek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika

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