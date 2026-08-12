Giresun\'da Şiddetli Yağış: 1 Ölü, 2 Kayıp

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – Giresun'un Görele ilçesine etkili olan şiddetli yağışın ardından taşan dereye kapılan bir kişi öldü, annesi ve kız kardeşi ise aranıyor.

Görele'de etkili yağış nedeniyle Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sel sularına kapılarak kayboldu.