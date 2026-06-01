CHP'nin Giresun Delegelerinden Olağanüstü Kurultay İçin Eksiksiz İmza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Giresun Delegelerinden Olağanüstü Kurultay İçin Eksiksiz İmza

01.06.2026 15:43  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin istinafın 'mutlak butlan' kararının ardından olağanüstü kurultay için başlatılan imza kampanyasında Giresun'daki tüm delegeler imza verdi. İl başkanı, milletvekili ve ilçe başkanlarının tamamı çağrıya destek oldu.

(GİRESUN)Haber: Barış TÜYSÜZ

- İstinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından olağanüstü kurultayın toplanması için başlatılan imza kampanyasında Giresun'da tüm delegeler imza verdi.

1 Haziran 2026 sabahı erken saatlerde başlayan imza sürecinde, Giresun'un 38. Olağan Kurultay delegelerinin tamamı olağanüstü kurultay çağrısına imza verdi. Daha önce Giresun'daki tüm ilçe örgütleri ve belediye başkanları, olağanüstü kurultay çağrısında bulunmuş, mevcut ve önceki dönem milletvekilleri de bu çağrıya destek vermişti.

KURULTAY DELEGELERİNDEN TAM İMZA

Giresun'un 38. Olağan Kurultay delegeleri olan İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Bulancak İlçe Başkanı Yakup Karakaya, Espiye İlçe Başkanı İbrahim Akgün, Eynesil İlçe Başkanı Erhan Cebeci, önceki dönem Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, önceki dönem Tirebolu İlçe Başkanı Fatma İyice ve önceki dönem Kadın Kolları İl Başkanı Ayça Kozluca'nın, olağanüstü kurultay çağrısına eksiksiz imza verdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'nin Giresun Delegelerinden Olağanüstü Kurultay İçin Eksiksiz İmza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:44
Galatasaray’dan Abdülkerim için karar İmzalar atılıyor
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:50:43. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Giresun Delegelerinden Olağanüstü Kurultay İçin Eksiksiz İmza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.