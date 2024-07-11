Giresun Kent Konseyi Yönetimi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Giresun Kent Konseyi Yönetimi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Giresun Kent Konseyi Yönetimi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Giresun'da geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulda göreve seçilen Kent Konseyi yönetimi, ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kentte yapılacak hizmetler için ortak akıl ve uzlaşı esas alınacağı vurgulandı.

11.07.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Giresun'da geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulda göreve seçilen Kent Konseyi yönetimi, ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi Meclis salonunda Belediye Başkanı Fuat Köse'nin de katılımı ile gerçekleştirilen Kent Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Kent Konseyinin önemine vurgu yapan Başkan Köse, "Amacımız yaşadığımız şehirde bir hoş seda bırakalım. Amacımız yapacağımız hizmetlerde her kesimin görüş ve düşüncelerini alarak fikir birliğine varıp, doğru işler yapmaktır. Bu anlamda Kent Konseylerini önemsiyorum ve şehrimize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Ortak akıl ve uzlaşı esas olacak

Geçtiğimiz günlerde Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Dr. İsmail Cem Feridunoğlu ise, "Giresun Kent Konseyi olarak Giresun'un kalkınma önceliklerinin belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir anlayış içerisinde çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak, kent yönetimine katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan toplantıda Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevine Nazlı Erkan getirildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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