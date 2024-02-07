Giresun\'un nüfusu 10 bin 850 kişi artarak 461 bin 712\'ye ulaştı

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Giresun'un nüfusu bir önceki yıla göre 10 bin 850 kişi artarak 461 bin 712'ye ulaştı. Bu nüfusun 5 bin 726'sını yabancı uyruklu vatandaşlar oluştururken Giresun'da en fazla Trabzon iline kayıtlı, en az ise Bilecik iline kayıtlı kişiler yer aldı. Ayrıca Giresun'da kadın nüfusun ise erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi.

Giresun'da ikamet eden nüfus, TÜİK verilerine göre bir önceki yıla göre 10 bin 850 kişi artarak 461 bin 712'ye ulaştı. Erkek nüfus 230 bin 718 kişi olurken, kadın nüfus 230 bin 984 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini kadınlar, yüzde 49,97'sini ise erkekler oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Giresun'da ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 6 kişi azalarak 5 bin 726'ya geriledi. Bu nüfusun 3 bin 226'sını erkekler, 2 bin 500'ünü ise kadınlar oluşturdu.

En fazla Trabzonlu yaşıyor

Giresun'da ikamet edenlerin nüfus kütüğüne göre en fazla 7 bin 660 kişi ile Trabzon, 6 bin 925 kişi ile Ordu, 4 bin 92 ile İstanbul, 4 bin 88 kişi ile Samsun, 2 bin 877 ile Gümüşhane, bin 587 kişi ile Erzurum, bin 435 kişiyle Sivas ilk 7 içerisinde yer aldı. Giresun'da nüfus kütüğüne göre ise en az 50 kişi ile Bilecikli yaşıyor. Giresunlu olarak ise yaşayan kişi sayısı 399 bin 172 kişi.

Sel afetinin ardından imar edilen Dereli'de nüfus artışı yaşandı

Giresun'un en fazla nüfus artışı yaşanan ilçesi Çamoluk olurken, en fazla göç veren ilçe ise Doğankent oldu. Giresun'da 2020 yılında yaşanan sel afetinde en fazla zarar gören ilçelerden biri olan Dereli'de TOKİ konutlarının ardından nüfus bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artışla 18 bin 696'dan 19 bin 308'e yükseldi. Giresun merkezde ise, bir önceki yıla göre yüzde 10 nüfus düşüşü yaşanarak 143 bin 890'a geriledi. Giresun'da bir önceki yıla göre yüzde oranında nüfusunda artış yaşanan ilçelerden Alucra'nın nüfusu 10 bin 514'e Çamoluk'un nüfusu 7 bin 254 ve Güce'nin ise 8 bin 574'e yükseldi.

Nüfusu bir önceki yıla göre yüzde en fazla düşen ilçelerden birisi olan Doğankent'te 6 bin 715 olan nüfus 6 bin 539 geriledi. - GİRESUN