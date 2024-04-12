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Giresun'un Pamukkalesi'ne ziyaretçi akını

Giresun'da Mavi Göl ve Göksu Travertenleri turizmcilerin gözde mekanları haline geldi

GİRESUN - Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavi Göl ve Göksu Travertenlerinin de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor.

Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçe güzergahında Karadeniz'in sodalı gölleri arasında yer alan Mavi Göl ve Pamukkale'ye benzerliğiyle bilinen Göksu Travertenleri bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Son yıllarda turistlerin gözde mekanları arasına giren Mavi Göl ve Göksu Travertenlerinin bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler sodalı suyun ve doğanın tadını doyasıya çıkardılar.

Bayram tatili boyunca günlük 15 ila 20 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, " Giresun'un en önemli turizm alanlarından birisi olan beldemiz sınırları içerisindeki Kulakkaya Yaylası'dır. Sodalı olması nedeniyle turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl ve Göksu Travertenleri de Kulakkaya Yaylamız güzergahındadır. Giresun'a yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Mavi Göl ve Göksu Travertenlerinden sonra Kulakkaya Yaylası'na ulaşan ziyaretçiler eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarabiliyorlar. Her geçen gün turizm cazibe merkezi haline gelen Mavi Göl, Göksu Travertenleri ve Kulakkaya Yaylası'na ziyaret günlük 15 ila 20 bini bulmaktadır. Bu sayının yaz tatilinde günlük 100 bini bulacağını görüyoruz" dedi.

-Giresun'un Pamukkale'si de güzel

Mavi Göl ve Göksu Travertenlerini şehir dışından ziyarete gelenlerden Mehmet Çakır ise, ismini çok duyduğunu ancak ilk defa gelme fırsatı yakaladığını belirterek, "Herkese bu eşsiz doğa güzelliğini tavsiye ediyorum. Pamukkale'yi görmek için ille de Denizli'ye değil, Giresun'a da gelmek gerekir. Giresun'un Pamaukkalesi'de çok güzel bir yer" dedi.