Vali Koç, vatandaşların bayramını kutladı, sürücülere çikolata ikram etti

Giresun Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli personelle bayramlaştı. Uygulama noktasında vatandaşların da bayramını kutlayan Vali Koç, sürücülere çikolata ikram etti.

Kurban Bayramı kapsamında kent genelinde alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Koç, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Vali Koç, "Yarın inşallah millet olarak mübarek Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bir bayrama daha ulaştığımız için mutluyuz ve huzurluyuz. Bizler de İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da hemşehrilerimizin huzur içerisinde, kazasız belasız bir bayram geçirebilmesi için bütün birimlerimizle beraber tedbirlerimizi planlamış bulunuyoruz. Jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizin yanı sıra ilgili tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri almış vaziyette" dedi.

Bayram boyunca kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri alınacağını ifade eden Koç, "Bayram boyunca ortalama 90 uygulama noktasında 300'e yakın araç ve 1500'e yakın personel görev yapacak. Ayrıca yaklaşık 20 hava aracı, 2 deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 5 yüzer unsurla denetimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Koç, "Hemşehrilerimizden ricamız, bayramın bayram gibi yaşanabilmesi ve gidecekleri yere güvenli şekilde ulaşabilmeleri için kurallara azami dikkat göstermeleridir. Biz tedbirlerimizi uygulayacağız ancak vatandaşlarımızın dikkatli olması her şeyden daha önemlidir. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm Giresunlu hemşehrilerimize sağlık, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Ayrıca Doğu Türkistan'dan Filistin'e kadar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Koç, geçtiğimiz günlerde Giresun Liman Kavşağı'nda meydana gelen ve aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Kazanın sürücü kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirten Koç, "Yaşanan üzücü kazada muhtemelen sürücünün uyuduğunu değerlendiriyoruz. Bu kazanın kavşaktaki herhangi bir eksiklikten değil, sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, sürücülerin dikkati ve kurallara uyması her şeyin üstündedir. Önümüzdeki süreçte emniyetimiz, belediyemiz ve karayollarımızla birlikte mevcut kazaları değerlendirerek varsa eksiklikler konusunda gerekli çalışmaları yapacağız" şeklinde konuştu. - GİRESUN