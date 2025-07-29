Giresunlu 101 yaşındaki Ali Dede: "Menderes'ten sonra ülkede bolluk dönemi Erdoğan zamanında yaşanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Giresunlu 101 yaşındaki Ali Dede: "Menderes'ten sonra ülkede bolluk dönemi Erdoğan zamanında yaşanıyor"

Giresunlu 101 yaşındaki Ali Dede: "Menderes\'ten sonra ülkede bolluk dönemi Erdoğan zamanında yaşanıyor"
29.07.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da yaşayan 101 yaşındaki Ali Karabulut, Türkiye'nin geçmiş dönemlerini kıyaslayarak Adnan Menderes hükümetinden sonra en büyük bolluk ve refahın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaşandığını söyledi.

Giresun'da yaşayan 101 yaşındaki Ali Karabulut, Türkiye'nin geçmiş dönemlerini kıyaslayarak Adnan Menderes hükümetinden sonra en büyük bolluk ve refahın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaşandığını söyledi.

5 çocuk ve 60 torun sahibi olan Karabulut, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıkları yokluğu anlattı. Karabulut, "Ben Atatürk'ün Giresun'a geldiği gün doğmuş bir Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürk dönemini çok hatırlamıyorum ama İsmet İnönü dönemini iyi bilirim. Giresun'un köyünden 3-4 saat yürüyerek çarşıya buğday ve şeker almaya giderdik. Günlerce beklediğimiz olurdu. Çoğu zaman elimiz boş dönerdik. Dut yaprağından çorba, taflan yaprağından yemek yapardık. Evinde hayvanı olan bile asker için elinden alınırdı" dedi.

"Menderes'le bolluk geldi"

1950 sonrası Adnan Menderes'in iktidara gelmesiyle birlikte ülkede bolluk ve bereketin başladığını ifade eden Karabulut, "Her şeyin karneyle verildiği dönemden sonra Menderes geldi, her şey bollaştı. Ben de o dönemde çobanlık yapmaya başladım. Hayvancılık sayesinde süt, yoğurt, ayran, yağ soframıza girmeye başladı. Elinde malı olan satıyor, olmayan da alabiliyordu. Köyde taflan yaprağı satıp şeker alanlar vardı. İnönü zamanında ise ne alınacak ne satılacak bir şey vardı" diye konuştu.

"Erdoğan gerçek bir lider"

Menderes döneminden sonra en iyi yönetimin Erdoğan döneminde olduğunu vurgulayan Karabulut, "Recep Tayyip Erdoğan, milletini düşünen gerçek bir lider. Menderes'ten sonra gelmiş en güçlü lider odur. Bugün her şey bol, parası olan alabiliyor, çalışan herkes para kazanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ali Karabulut'un 75 yaşındaki oğlu Muzaffer Karabulut ise babasının Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Babam 1924 doğumluymuş ama askerliğini geç yapmak için nüfusa 1927 olarak yazdırılmış. 5 çocuğu, 60 torunu var. Yaşlandıkça bazı şeyleri unutuyor ama dut yaprağı yedikleri günleri ve Erdoğan sevgisini hiç unutmuyor" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Ali Karabulut, Türkiye, giresun, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresunlu 101 yaşındaki Ali Dede: 'Menderes'ten sonra ülkede bolluk dönemi Erdoğan zamanında yaşanıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Kestel’deki yangın tamamen söndü, Harmancık’ta alevlerle mücadele sürüyor Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i sattı Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ’’Chobani’’ olarak değiştirdi Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ''Chobani'' olarak değiştirdi
Okan Buruk ikna etti Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi

08:35
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
08:07
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
07:49
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
14:54
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
14:52
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
14:49
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
14:47
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
14:31
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
14:14
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 10:10:15. #7.11#
SON DAKİKA: Giresunlu 101 yaşındaki Ali Dede: "Menderes'ten sonra ülkede bolluk dönemi Erdoğan zamanında yaşanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.