Giresunlu Emniyet Amiri ve Konya\'daki Polis Memurundan Görkemli Düğün

Giresun'un Güce ilçesinde Emniyet Amiri olarak görev yapan Ömer Eraslan ile Konya'da polis memuru olan Dilan Köksal, Oltu'da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde gerçekleşen düğün törenine, çiftin aileleri, meslektaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünün açılışında ilk danslarını yapan genç çift, alkışlar eşliğinde sahnede romantik anlar yaşadı. Ardından nikah merasimi gerçekleştirildi. Genç çiftin nikahını Oltu Belediyesi nikah memuru kıydı. Nikahın ardından Dilan ve Ömer çifti, düğün pastasını birlikte keserek mutluluklarını misafirleriyle paylaştı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğünde, halaylar ve oyun havalarıyla coşku doruğa ulaştı. Davetliler, bu mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmadı. - ERZURUM