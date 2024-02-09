Girişimci Genç Liderler Derneği, Sadıkbey İlkokulu\'nda etkinlik düzenledi

Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gönüllü Ekibi gençlerle ve çocuklarla birlikte etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Ekip okul etkinlikleri çerçevesinde bu kez Sadıkbey İlkokulu öğrencilerinin gönüllerini fethetti.
Dernek, 2023-2024 eğitim-öğretim hayatının ikinci yarısının başlaması ile Çobanlar Akkoyunlu İlkokulu, Şehit Yasin Mergen İlkokulu, Salim Pancar İlkokulu, Kışlacık İlkokulu ve Ortaokulu, Hürriyet İlkokulu, Susuz İlkokulu'nda gerçekleştirdiği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede "Yeni Döneme Merhaba" etkinliği Sadıkbey İlkokulu'nda yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü ekibi ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte okul duvarları çocuklar için daha eğlenceli hale getirirken, ilkokul öğrencilerinin kişisel gelişimine, sosyalleşmelerine ve ekip olarak bütünleşmelerine katkı sağlayan çeşitli oyunlar ile öğrencilerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Yaklaşık 6 saat boyunca çocuklarla vakit geçiren gençler günün sonunda çocuklara ile fotoğraf çekilip geleceğe güzel bir anı bırakmayı da ihmal etmedi.
Belgesel serisinin bu hafta sekizincisi gerçekleşti
Dernek tarafından başlatılan gençlerin kültürel ve sosyal bütünleşmesine, gelişmesine katkı sağlayan Belgesel Serisi de devam ettiriliyor.
Her hafta dernek ofisinde gerçekleşen tarih, kültür-sanat, bilim gibi konuları ele alan belgesel serisinde bu hafta Dünyayı Değiştiren Deneyler Einstein Belgeseli izlendi. Belgeselin bitiminde katılımcılar çeşitli yorumlarda bulunarak bilgi paylaşımında bulundu.
Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin konuşan Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Behlül Beşen "Dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençler için çalışmaya devam edeceğiz. Ekibimiz ile el ele birlikte güzel işler yapmayı sürdürmek istiyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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