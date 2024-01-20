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Girlevik Şelalesi Dondu, Görenler Hayran Kaldı - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi Dondu, Görenler Hayran Kaldı

Erzincan'da bulunan Girlevik Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Şelalenin donmasıyla ortaya çıkan buz sarkıtları görenleri büyüledi.

20.01.2024 - 09:51,  Güncelleme: 09:58
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Girlevik Şelalesi dondu, görenler hayran kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, geceleri yaşanan soğuk havayla birlikte kısmen buz tuttu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi kısmen dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 1 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Şelaleyi ziyarete eden bir öğrenci, "Çağlayan'ımızın yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel bir bölgemiz. Hem batımızda Dumanlı ormanları olsun, hem de güneyimizde Girlevik Şelalesi olsun gerçekten bir doğa harikası. Türkiye de eşi benzeri görülmemiş bir yer. Kışın da gördüğünüz üzere ayrı güzel. Erzincan'ımız Türkiye'nin incisi, Doğu'nun da Paris'idir" diye konuştu.

Girlevik Şelalesi Dondu, Görenler Hayran Kaldı
Kaynak: İHA
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