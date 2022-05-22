Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

22.05.2022 15:18

- Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu Erzincan'da, havaların ısınmasıyla birlikte Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

- Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

ERZİNCAN - Erzincan'da, havaların ısınmasıyla birlikte Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcuların yanı sıra tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oluyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer." dedi.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu
Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


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