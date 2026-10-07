Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir naaş daha bulundu, can kaybı 25'e yükseldi - Son Dakika
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Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir naaş daha bulundu, can kaybı 25'e yükseldi

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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisinde yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve can kaybının 25'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 3 kişi için arama sürerken, naaşın kimlik tespiti amacıyla inceleme başlatıldı.

KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 25'e yükseldi, kayıp 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

KKTC'nin Girne açıklarında "Filo Jet" yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada arama çalışmaları kapsamında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını kaydedildi. Naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Son gelişmeyle birlikte faciada vefat edenlerin sayısı 25'e yükseldi. Kayıp durumda bulunan 3 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde arama çalışmaları sırasında ulaşılan iki naaş üzerinde yürütülen kimlik tespit çalışmaları tamamlanmıştı. DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir naaş daha bulundu, can kaybı 25'e yükseldi - Son Dakika
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