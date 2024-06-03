Göcek'te tekne bağlama fiyat sorunu çözüldü - Son Dakika
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Yerel

Göcek'te tekne bağlama fiyat sorunu çözüldü

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bulunan marinada, bağlama fiyatı sorunu oyuncu Erkan Petekkaya ve marina sahibi Mustafa Atilla'nın görüşmesiyle çözüldü. Tekne sahiplerinin taleplerini dinleyen Atilla, yıllık 1 milyon lira olan bağlama bedelini 200 bin liraya indirdi. Marina sahibi Atilla, Göcek'in dünya markası haline gelmesi için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

03.06.2024 15:54
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Göcek'te tekne bağlama fiyat sorunu çözüldü

Yıllık 1 milyon olan fiyat 200 bin liraya düşürüldü

MUĞLA - Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde 46 ticari yat ve teknenin bulunduğu marinada "bağlama fiyatı" sorunu, bölge teknecileri, oyuncu Erkan Petekkaya ve marina sahibi Mustafa Atilla'nın görüşmesiyle çözüldü.

Daha önce Muğla Turizm Çevre Vakfı'nın bünyesinde olan ve bir marina işletmesine kiralanan bölgede bağlanan teknelerden yıllık 1 milyon TL ücret istendi. Bu fiyatın çok yüksek olduğunu dile getiren tekne ve yat sahipleri seslerini oyuncu Erkan Petekkaya'nın da sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapması üzerine duyurdu. Tepkiler üzerine marina sahibi Mustafa Atilla bölgeye gelerek tekne sahipleriyle görüştü. Tekne sahiplerinin taleplerini dinleyen Atilla, yıllık 1 milyon lira olan bağlama bedelini 200 bin liraya indirdi.

Marina sahibi Mustafa Atilla açıklamasında, "Göcek, Türkiye'nin dünyaya kapılarını açtığı en önemli yüzlerinden. Göcek, sadece Türkiye için değil tüm dünya için kıymetli bir yer. Marinamızdan tüm Göcek halkı faydalanıyor. Bölgenin dünya markası haline gelmesini sağlayan insanların bazı sıkıntıları vardı. Onlar bunları dile getirme fırsatı ben de dinleme fırsatı buldum. Karşılıklı uzlaşıyla bu sorunu çözdük. Bundan sonra el birliğiyle Göcek'i daha iyi bir marka haline getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Oyuncu Erkan Petekkaya ise, "Kooperatif üyeleri adına marina sahibine teşekkür ederim. Ankara'dan bizleri dinlemek için Göcek'e geldi. Burada teknecileri dinleyince bir sorun olduğunu gördü ve özveriyle sorunları çözdü" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Göcek'te tekne bağlama fiyat sorunu çözüldü - Son Dakika

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