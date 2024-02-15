Göçeri Muhtarı Mehmet Erdem, Deprem Konutları Kurasıyla İlgili Haberlere Açıklama Yaptı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Göçeri köyünde yapılan deprem konutlarının kurasıyla ilgili bazı medya organlarında çıkan haberle ilgili Göçeri Muhtarı Mehmet Erdem açıklamada bulundu.

AFAD Başkanlığı tarafından 8 Şubat tarihinde çekilen kuralarda, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Göçeri köyünde 13 hak sahibinin belirlenmesiyle ilgili çeşitli medya kuruluşlarında haberler yer aldı. 8 Şubat'ta deprem konutu kurasında hak sahibi olan Muhammed Saki, Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni isimli üç kardeşe kurada konut çıkmasının ardından çıkan haberlere Göçeri Köy Muhtarı Mehmet Erdem açıklık getirdi.

Muhtar Mehmet Erdem, "Göçeri köyüne bağlı Buhara (Belin) mezrasındaki evler yıkıldı veya ağır hasar aldı. Elhüseyni Ailesi'nin mezramızda bulunan 3 katlı bir binada depremde ağır hasar aldı. Evleri yıkılan ve ağır hasar alan 13 hak sahibi kuraya dahil edildi. Mezramızda toplam 17 konut inşa ediliyor. Bu kurada 13 hak sahibinin tamamına konut çıktı. Bunlardan 6'sı Elhüseyni Ailesi mensubudur. Bu aileye ayrıcalık tanınmadı. Hak sahibiydi, kurada ismi çıktı. Herhangi bir ayrıcalık yada farklı bir uygulama yok. Yapılan haberler kasıtlı ve yıpratma amaçlıdır" dedi. - ADIYAMAN