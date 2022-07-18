Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti

18.07.2022 16:33
Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür ocağında geçtiğimiz hafta meydana gelen göçükte yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür ocağında geçtiğimiz hafta meydana gelen göçükte yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özel bir şirkete ait yeraltı maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Aziz Kemal Altunbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altunbay'ın cenazesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri ve iş arkadaşlarının omuzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan ve Mehmet Ali Akar da katıldı. - KÜTAHYA

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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