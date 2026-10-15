Gökçeada'da Kaymakam Osman Acar'ın halk günü buluşmasına yoğun ilgi gösterildi - Son Dakika
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Gökçeada'da Kaymakam Osman Acar'ın halk günü buluşmasına yoğun ilgi gösterildi

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Gökçeada\'da Kaymakam Osman Acar\'ın halk günü buluşmasına yoğun ilgi gösterildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kaymakamlık makamında düzenlenen Halk Günü Buluşması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kaymakam Osman Acar, kendisine iletilen sorun, talep ve önerileri dinledi; çözüm bekleyen konular için kurum amirleriyle görüşülerek yönlendirmeler yapıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kaymakamlık makamında düzenlenen halk günü yoğun ilgi gördü.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla sürdürdüğü Halk Günü Buluşmaları, bu hafta da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın kaymakamlığa akın ettiği buluşmada, talepler ve öneriler doğrudan Kaymakam Acar'a iletildi. Vatandaşları tek tek kabul eden Kaymakam Acar, kendisine iletilen sorun, talep ve önerileri dinledi. Çözüm bekleyen konularla ilgili kurum amirleriyle görüşülerek gerekli yönlendirmeler yapılırken, ilgili başlıkların takip edilmesi istendi. Halk Günü'nün yalnızca sorunların iletildiği bir buluşma değil, vatandaşların düşünce ve önerilerinin doğrudan yönetime aktarıldığı güçlü bir iletişim zemini olduğuna dikkat çekildi.

Yoğun ziyaretçi trafiğine rağmen her vatandaşla ayrı ayrı ilgilenen Kaymakam Acar, çocuklarla sohbet etti, büyüklerin görüşlerini dinledi ve Gökçeada'ya ilişkin önerileri değerlendirdi.

Kaynak: İHA
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