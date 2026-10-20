Gökçeada Kaymakamı Acar, Muhtarlar Günü\'nde muhtarları kahvaltıda ağırladı

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarlar Günü programında muhtarlarla sohbet eden Kaymakam Osman Acar, muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaş arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu ifade ederek, muhtarların yerel yönetim anlayışının ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasının vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Muhtarları, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesinde en yakın çalışma arkadaşları olarak gördüğünü belirten Kaymakam Osman Acar, Gökçeada'ya hizmet yolunda ortak akıl, istişare ve güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaymakam Osman Acar, programda yaptığı değerlendirmede: "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü bağlardan biri ve sahadaki en yakın çalışma arkadaşlarımızdır. Köylerimizin, mahallelerimizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını birlikte takip ediyor, çözüm için birlikte gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, gönül gönüle, hep birlikte Gökçeada'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Kaymakam Osman Acar, özverili hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek görevlerinde sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diledi.