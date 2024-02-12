Gökçeada ve Bozcaada\'da Fidan Teslim Töreni Gerçekleştirildi

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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi çerçevesinde Gökçeada ve Bozcaada'da kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Fidan Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Fidan teslim törenine Gökçeada Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Müdür Yardımcısı Latif Candan, Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Ömer Şahin, Şube Müdürleri, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi 2015 yılından bu yana Bakanlığımızın yürüttüğü bir proje. Bozcaada coğrafi konumu yönünden çok şanslı bir ilçemiz. İyi tarım ve organik tarım açısından gerçekten elverişli bir doğaya sahip. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje çerçevesinde bugüne kadar adamıza birçok çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaları daha da arttırarak organik tarım ve iyi tarım açısından adamızı hakettiği konuma getirmek istiyoruz. Bugün 150 adet incir fidanı, 2000 adet urmu cinsi adakaradutu ve 1000 adet sakız fidanını sahiplerine teslim edeceğiz. Gökçeada ve Bozcaada'da Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi, bölgenin kalkınması ve refah seviyesini yükseltmesi açısından önemli. Bölge halkına ve adalara yeni bir nefes kazandıracaktır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar, bölgedeki tarımsal üretimi ve ekonomiyi canlandıracak, yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunacaktır. Gökçeada ve Bozcaada, Türkiye'nin örnek kırsal kalkınma bölgeleri arasında yer alacaktır. Bu projenin, Gökçeada ve Bozcaada'nın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Projeyi yürütenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren ise, " Fidan dikiminin ve budamanın doğru şekilde yapılması fidanların sağlıklı bir şekilde büyümesi için önemlidir. Budama, fidanların sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesi için önemlidir. Fidan dikiminden sonra budama yapmak, fidanın kök sisteminin gelişmesine yardımcı olur. Fazla dalların ve yaprakların budanması, fidanın su ve besin ihtiyacını azaltır ve tutma şansını artırır. Fidan dikiminden önce toprağı hazırlamak da önemlidir. Toprak havalandırılmalı ve yabani otlardan temizlenmelidir. Gerekirse toprağa gübre eklenebilir. Fidan dikimine ve budamaya ilişkin her türlü sorununuz için İl/İlçe Müdürlüklerimizden yardım alabilirsiniz" dedi.

Tören, üreticilere fidanlarının teslim edilmesiyle sona erdi. - ÇANAKKALE