Gökçeören'de Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika
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Gökçeören'de Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor

Gökçeören\'de Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor

Bursa'nın Gökçeören Mahallesi'nde imara aykırı inşa edilen villaların yıkım işlemleri devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin ekipleri, tarım arazisi üzerine yapılmış bir villa daha yıkarak kaçak yapılaşmaya karşı mücadelelerine kararlılıkla devam etti.

08.10.2024 20:26
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Gökçeören'de kaçak bir villa daha yıkıldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi'nde imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen villaların yıkımını sürdürüyor. Ekipler, tarım arazisi üzerine imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen bir villanın daha yıkımı gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların şikayetleri üzerine tespit edilen kaçak yapılar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından tek tek yıkılıyor. Belediye ekipleri, Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi'nde imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen villaların yıkılması için başlattığı çalışmayı kararlılıkla sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde bölgede yer alan kaçak bir villanın yıkımını gerçekleştiren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarım arazisi üzerine imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen bir villanın daha yıkımını gerçekleştirdi. Lüks villanın yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, ilk olarak villanın içerisindeki eşyaları boşalttı. Eşyaların dışarı çıkartılmasının ardından villa iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyaran Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hassasiyetlerini devam ettirerek bu duruma asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökçeören'de Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika

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