Gökova Ekoloji Meclisi'nden Akyaka Kampı'na Tepki - Son Dakika
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Gökova Ekoloji Meclisi'nden Akyaka Kampı'na Tepki

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Gökova Ekoloji Meclisi, Akyaka Orman Kampı'ndaki genişletme çalışmalarına dava açtı.

20.04.2025 18:33
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Gökova Ekoloji Meclisi üyeleri, Ula ilçesindeki Akyaka Orman Kampı'ndaki devam eden genişletme çalışmalarına tepki gösterdiler. Orman Kampı'nda bir araya gelen üyeler, Muğla Vakfı'nın kampa yönelik işletme sözleşmesinin iptali talepli açtıkları dava hakkında bilgilendirilirken, Gökova Ekoloji Meclisi üyelerinden Zeynep Gündüzyeli, "Kampın konaklama ve kullanma kapasitesinin artırılarak adeta bir tatil köyüne dönüştürülme girişimi, nüfus yoğunluğu anlamında Akyaka'nın taşıma kapasitesini aşan bir yük getireceği gibi, başta trafik ve su tedariki olmak üzere altyapısına da büyük yük getirecek kabul edilemez bir projedir" dedi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde bulunan Orman Kampı, 2013'ten bu yana Muğla Vakfı tarafından Orman Genel Müdürlüğünden kiralanarak işletiliyor. Kampın, 2032 yılına kadar uzatılan işletme sözleşmesi bulunuyor.

Gökova Ekoloji Meclisi üyeleri, "Doğal Sit Alanı statüsündeki alanda bitki örtüsünün kaldırıldığı, ağaçların kesildiği, ekosistemin tahrip edildiği, yeni çadır ve karavan alanları oluşturulduğu" gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Dava açıldı

Gökova Ekoloji Meclisi'nin girişimiyle Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Gökova Akyaka'yı Sevenler Derneği ve 11 yurttaş, kamptaki çalışmaların devam etmesi üzerine Muğla Vakfının işletme sözleşmesinin iptal edilmesi için Muğla Orman İşletme Müdürlüğü aleyhine 18 Nisan'da dava açtı.

Yurttaşlar Orman Kampı'nda buluştu

Gökova Ekoloji Meclisi üyeleri ve vatandaşlar, dava süreci hakkında bilgilendirme ve dayanışmayı artırmak amacıyla Orman Kampı'nda toplandı.

Burada, Akyaka Orman Kampı Forumu'nun konuyla ilgili sonuç bildirgesi okundu. Bildirgeyi okuyan Zeynep Gündüzyeli, "Bugün Akyaka'nın, Gökova'nın, Muğla'nın doğal varlıklarını koruyarak bölgemizde kullanma ağırlıklı değil, koruma ağırlıklı olan sürdürülebilir bir yaşam kültürü oluşturulması ortak arzusu ile bir araya geldik" dedi.

Orman Kampı'nın tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu, doğal sit statüsü bulunduğunu anlatan Gündüzyeli, şöyle konuştu:

"Kampın, ticari rantı artırmak uğruna tüm canlıların yaşam alanlarını yok ederek kullanım alanına dönüştürülmesi kabul edilemez. Doğal Sit Koruma Kurallarını yok sayarak yürütülen, orman ekosistemine zarar veren tüm altyapı ve üstyapı faaliyetlerine son verilmelidir. Kamu kaynakları kullanılarak Muğla Valiliği tarafından Orman Kampı içerisinde orman ekosistemini tahrip ederek yapılmak istenen 7 bin metrekare büyüklüğündeki otopark inşaatından derhal vazgeçilmelidir. Kampta Kıyı Kanunu'na aykırı olarak kıyıyı işgal eden ve işletim planında olmayan tüm tesisler kaldırılmalıdır. Anayasa'ya aykırı bir şekilde halkın kıyıdan yararlanmasını engelleyen, çitleme dahil, tüm faaliyetlere son verilmelidir.

"Ekolojik felaketlere yol açma potansiyeli taşımaktadır"

Kampın konaklama ve kullanma kapasitesinin artırılarak adeta bir tatil köyüne dönüştürülme girişimi, nüfus yoğunluğu anlamında Akyaka'nın taşıma kapasitesini aşan bir yük getireceği gibi, başta trafik ve su tedariki olmak üzere altyapısına da büyük yük getirecek kabul edilemez bir projedir. Akyaka 'Yavaşkent kriterlerleri'ne uygun yönetilmelidir. Kampta yapılması planlanan projenin yol açacağı nüfus yoğunluğu ve kamp içinde yapılması planlanan faaliyetlerin, tüm dünyada iklim krizi nedeniyle insan yapısı hataların kolayca vahşi yangınlara dönüştüğü bir dönemde bölgede yangın riskini arttırarak, büyük insani ve ekolojik felaketlere yol açma potansiyeli taşımaktadır.

Orman Kampı'nda yürütülen altyapı çalışmaları, Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu'nun kararlarına aykırı olarak, Anıt Eser olarak tescillenmiş Bazilika'nın koruma sınırlarının içinden geçmektedir. Bu çalışma derhal durdurulmalı ve tüm insanlığın ortak mirası olan bu kültür varlığının korunması için gereken çalışma başlatılmalıdır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gökova Ekoloji Meclisi'nden Akyaka Kampı'na Tepki - Son Dakika

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