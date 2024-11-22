Gökpınar Gölü'nde Çevre Temizliği - Son Dakika
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Gökpınar Gölü'nde Çevre Temizliği

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Yağmura rağmen Gökpınar Gölü çevresinde çevre temizliği yapıldı, farkındalık oluşturuldu.

22.11.2024 15:46
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Anadolu'nun nazar boncuğunun çevresini yağmur altında temizlediler

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Gökpınar Gölü'nün çevresinde yağan yağmura rağmen çevre temizliği yapıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle yaz kış doğaseverleri ağırlayan Gökpınar Gölü çevresinde çevre bilinci oluşturmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz tarafından çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, belgesel program sunucusu Serdar Kılıç, 200'e yakın lise ve üniversite öğrencisi ile vatandaşlar katıldı. Anadolu'nun Nazar bocuğu olarak da bilinen gök mavisi rengiyle kendine hayran bırakan gölün çevresindeki atıklar toplanarak doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturuldu. Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, en çok çöp toplayan 10 öğrenciye tablet hediye etti.

"Asıl olan aslında doğayı temizlemek değil kirletmemektir"

Bakan Boyraz, çöplerin bir kısmını öğrenciler ile topladıklarını söyleyerek, " Bugün güzel bir etkinlik yaptık. Asıl olan aslında doğayı temizlemek değil kirletmemektir. Çöplerin belki de ellide birini birlikte topladık. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Burada ki amacımız sadece bir temizlik yapmak değil. Küresel iklim kriziyle birlikte yaşanılmaz hale giden ortamda doğayı çevreyi yarınlara bırakmak için gayret etmemiz lazım. Su kaynaklarının gittikçe azaldığı ortamda doğayı gözümüz gibi bakmamız lazım. Bozkır'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan ve Dünyada nadir yerlerden biri olan bu kaynağı da koruyup gelecek nesillere miras olarak bırakmamız herkesin sorumluluğundadır" dedi.

Gökpınar Gölü\'nde Çevre Temizliği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökpınar Gölü'nde Çevre Temizliği - Son Dakika

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