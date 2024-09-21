Göktepe Festivali Kültürel Değerleri Yaşatmak İçin Buluştu - Son Dakika
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Göktepe Festivali Kültürel Değerleri Yaşatmak İçin Buluştu

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 10. Göktepe Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Başkanlar, festivalin kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı.

21.09.2024 18:07  Güncelleme: 18:17
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Muğlalılar Göktepe Festivali'nde buluştu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Göktepe'nin kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti. Başkan Köksal, "Festivalimize 'Kültür ve Dayanışma Şenliği' adını verdik. Çünkü kültür, doğamızı, tarihimiz, geleneklerimizi ve göreneklerimizi koruyarak devam ettirilmesi gereken bir mirastır. Bu festival, sadece Göktepe'nin değil, Muğla'nın tüm kültürel değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınması adına önemli bir adım. Sadece yapıları ve meydanları koruyarak bu mirası sürdüremeyiz. Geleneklerimizi, mutfağımızı, danslarımızı, folklorumuzu da koruyup çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bu kültürel değerlerimiz, nesiller boyu sürekliliğini korumalı" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuşmasında Göktepe'nin köklü geleneklerine ve halkın dayanışma gücüne dikkat çekti. Aras, "Göktepe halkı birbirine çok bağlı. Göktepe'de 300 kişi yaşarken, Muğla'da 7 bin Göktepeli yaşıyor. Bu, Göktepe'nin ne kadar güçlü bir yerleşim olduğunu gösteriyor. Dernek başkanımızın düzenlediği bu program, kültürümüzün devamı adına önemli bir adım" diyerek dernek başkanını kutladı.

Göktepe'nin kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir buluşma noktası olan festivalde yerel halk dansları, yöresel mutfağı ve el sanatları gibi çeşitli kültürel etkinlikler sergilendi.

Göktepe Festivali Kültürel Değerleri Yaşatmak İçin Buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Göktepe Festivali Kültürel Değerleri Yaşatmak İçin Buluştu - Son Dakika

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