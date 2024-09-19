Göktepe Şenliği: Birlik ve Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
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Göktepe Şenliği: Birlik ve Dayanışma Etkinliği

Göktepe Şenliği: Birlik ve Dayanışma Etkinliği

Göktepe'de 21 Eylül'de düzenlenecek şenlik, mahalle halkının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek.

19.09.2024 13:16
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan şenlik için büyük bir heyecan yaşıyor. Genç yaşlı demeden tüm mahalle halkı, el ele vererek bu anlamlı etkinlik için hazırlıklara katılıyor. Göktepe halkı, şenliğin coşkusunu ve beraberlik ruhunu hissetmek için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Şenlik, mahallede bir bayram havası estirirken, herkesin katkıda bulunması ile güçlenen bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Göktepe Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin "Bu sevda başka bir sevda, bu heyecan başka bir heyecan. Hep beraber olunca çok daha güzel oluyor. Bu birlik ve beraberlik sayesinde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diyerek, köy halkına teşekkürlerini iletti. Şenliğin, Göktepe'nin toplumsal dayanışmasını daha da güçlendireceğine inanılıyor.

Şenlik kapsamında Muğlalı zurna ustası Mesut Külahlı ve ünlü sanatçı Tolga Çandar sahne alacak. Muğla'nın kültürel zenginliğini yansıtan bu isimler, Göktepe halkına unutulmaz anlar yaşatacak. Geleneksel ezgiler ve halk müziği, şenliğin ruhunu daha da canlandıracak.

Festival günü, tüm katılımcılar için sabah saat 09.00'dan itibaren ücretsiz araçlar kaldırılacak. Bu hizmetle, şenlik coşkusunu yaşamak isteyen herkesin katılımının sağlanması hedefleniyor. Göktepe'de gerçekleşecek bu etkinliğin sadece mahalle halkını değil, çevre köylerden ve Menteşe genelinden de birçok kişiyi bir araya getireceği düşünülüyor.

Bu şenlik, sadece eğlenceyi değil, aynı zamanda köy halkının büyük bir dayanışma örneği sergilediği bir etkinlik olacak. Gençten yaşlıya herkesin el birliğiyle yürüttüğü hazırlıklar, Göktepe'nin köklü geleneklerini ve toplumsal dayanışmasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Göktepe sakinleri, hem maddi hem de manevi yardımlarıyla bu organizasyona katkı sağlıyor ve herkesi de bu dayanışma ruhuna katılmaya davet ediyor.

21 Eylül'de gerçekleşecek Göktepe şenliği, Menteşe'nin kültürel değerlerini yansıtacak ve birlik beraberlik ruhunu canlandıracak önemli bir etkinlik olarak bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Göktepe Şenliği: Birlik ve Dayanışma Etkinliği - Son Dakika

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