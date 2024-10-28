Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı\'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Gölbaşılı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş ve kuruluş kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Odabaşı yayımladığı mesajda, "Birlik ve beraberliğimizin temel taşı ve simgesi olan, demokrasimizi güçlü kılan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin 101. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Türk Milleti olarak; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, hiç bitmeyecek bir azim ve kararlılıkla 101 yılı geride bırakan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. İç ve dış tüm şer girişimlerine tek yürekle ve tunçtan bir bilekle karşı çıkmaya, tarihimizden aldığımız kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Kadim değerlerimizden aldığımız güçle, başta hain terör eylemleri olmak üzere birlik ve beraberliğimizi hedef alan bütün söylemlere, çalışmalara ve tuzaklara karşı durmaya, milletimizin ve Cumhuriyetimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gölbaşı Belediyesi olarak da bundan sonraki süreçte, tarihimizden aldığımız bu sorumlulukla, ilçemizi şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir anlayışla yönetecek, geleceğimize vizyon proje ve çalışmalarla eserler bırakacağız. Bu duygularla, Gölbaşılı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş ve kuruluş kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA