Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 19 Mayıs\'ı kutladı

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Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Sevgili gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yaptığı yazılı açıklama ile kutladı.

Odabaşı, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözüne atıfta bulunarak, "Bir kez daha Büyük Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve aziz milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA