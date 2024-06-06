Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilerle bir araya geldi ve çevre temizliğinin önemini vurguladı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilerle bir araya geldi ve çevre temizliğinin önemini vurguladı

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinliğinde Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilerle bir araya gelerek doğayı temiz tutmanın önemine dikkat çekti. Atık Getirme Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere sıfır atık konusunda bilgilendirme yapıldı ve doğa dostu oyuncaklar hediye edildi.

06.06.2024 14:38
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Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, doğayı temiz tutmanın önemine dikkat çekerek, "Daha sağlıklı yaşam, daha sağlıklı doğa için atıkları çevremize atmayacağız. Biz sağlıklı olacağız ki gelecek nesiller daha sağlıklı olsun" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Atık Getirme Merkezi'nde Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası, Ankara Sanayi Odası'ndan yetkililerin de katıldığı etkinlikte, anaokulu ve ilkokul öğrencileri atık malzemelerin toplandığı bölmeleri gezdi. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri sıfır atık konusunda bilgilendirdi. Daha sonra Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde iklim krizi ve kuraklık gibi konulara dikkat çeken animasyon filmini izleyen öğrencilere Başkan Odabaşı da eşlik etti. Başkan Odabaşı, etkinlik alanında öğrenciler tarafından yapılmış sıfır atık konulu resimleri tek tek inceledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilere atık malzemelerden yapılan doğa dostu oyuncaklar hediye etti.

"Çevremize sahip çıkarsak, gelecek nesiller daha sağlıklı ortamda yaşar"

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Odabaşı, "Hepimizin daha sağlıklı yaşaması için çevremize sahip çıkmalıyız. Biz de bu Çevre Haftası münasebetiyle hem havamızın hem suyumuzun, yani doğamızın kirlenmemesi için nelere dikkat etmemiz gerektiğinin önemine vurgu yaptık. Yoksa çevremizi kirletip, ekolojik dengeyi bozarsak hastalıklar artar. Biz çevremize sahip çıkarsak sizler ve gelecek nesiller daha sağlıklı bir ortamda yaşar. Daha sağlıklı yaşam, daha sağlıklı doğa için atıkları çevremize atmayacağız, çevremize sahip çıkacağız. Biz sağlıklı olacağız ki gelecek nesiller daha sağlıklı olacak. Çevre haftanız kutlu olsun" diye konuştu.

Etkinlik Başkan Odabaşı'nın öğrencilerle birlikte Sıfır Atık Ormanı'na ağaç dikmesiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilerle bir araya geldi ve çevre temizliğinin önemini vurguladı - Son Dakika

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