Gölbaşı Belediyesi Çöp Konteynerlerini Temizliyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri çöp konteynerlerini temizliyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöplerden oluşabilecek kötü koku ve kirliliğe karşı çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Çevre ve halk sağlığına önem veren belediye ekipleri daha temiz bir Gölbaşı için çalışıyor. Yapılan çalışmalarla ilçede bulunan bütün konteynerler temizlenerek daha kullanışlı bir hale getirilecek. - ADIYAMAN