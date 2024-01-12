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Gölbaşı Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Engelli Araçları Desteği Sağladı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Engelli Araçları Desteği Sağladı

Gölbaşı Belediyesi, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin ve Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya'nın organizasyonuyla ilçede yaşayan engelli vatandaşlara akülü engelli aracı desteği sağladı. Engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve günlük hayatta daha bağımsız olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projenin etkinliği Gölbaşı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya, STK temsilcileri, muhtarlar, engelli vatandaşlar, yakınları ve basın mensupları katıldı.

Gölbaşı Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Engelli Araçları Desteği Sağladı
12.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 13:58
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Gölbaşı Belediyesi koordinesinde MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin ve Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya'nın organizasyonuyla ilçede yaşayan engelli vatandaşlara akülü engelli aracı desteğinde bulunuldu.

Gölbaşı Belediyesi koordinesinde MHP İlçe Başkanı Musa Şahin ve Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya'nın organizasyonunda engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve günlük hayatta daha bağımsız olmaları adına önemli bir adım daha atıldı.Gölbaşı'nda yaşayan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, destek olmak amacıyla gerçekleştirilen projenin etkinliği Gölbaşı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya, STK temsilcileri, muhtarlar, engelli vatandaşlar, yakınları ve basın mensupları katıldı.

"Engelsiz bir Gölbaşı için gece gündüz çalışıyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha üst seviyelere çıkarmak bizim öncelikli görevimiz. Engelli vatandaşlarımızın her gün yanlarındayız. Göreve geldiğimizde Umutlu Yaşam Uygulama Merkezimizi açarak engelli kardeşlerimizin hayata katılmalarına yardımcı olduk, olmaya devam ediyoruz. Engelsiz bir Gölbaşı için gece gündüz çalışıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi Engelli Vatandaşlara Akülü Engelli Araçları Desteği Sağladı - Son Dakika


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