Gölbaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Karşılama - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Karşılama

Gölbaşı Belediyesi\'nden Öğrencilere Sıcak Karşılama

Gölbaşı Belediyesi, üniversite kampüslerine gelen öğrenci ve velilere çay ve atıştırmalık ikramında bulundu. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilerin yıl boyunca yanlarında olacaklarını belirtti.

16.09.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki üniversite kampüslerine Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenci ve velilere, çay ve atıştırmalık ikramında bulundu.

İnsan odaklı çalışmalarıyla vatandaşın yanında olan Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, eğitimleri için ilçeye gelen öğrencilere sıcak bir karşılama yaptı. Üniversitelerin açılış haftasında Gölbaşı'nda bulunan Gazi, Hacı Bayram Veli ve Ankara Üniversitesi kampüslerinin önüne giden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, öğrencilere ve velilere, çay ve atıştırmalık ikramında bulundu.

"Kardeşlerimiz artık bizim misafirimiz"

Gölbaşı'na gelen öğrencilerin yıl boyu yanında olacaklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Gölbaşı'na Türkiye'nin dört yanından gelen kardeşlerimiz artık bizim misafirimiz. Onlara sıcak bir karşılama yapmak istedik. Ekiplerimiz kampüslere giderek çay ve atıştırmalıklar ikramında bulundu. Gölbaşı Belediyesi olarak eğitim hayatları boyunca yanlarında olacağız. Onlar bizim geleceğimiz. Eğitim yolculuklarında tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Gölbaşı'mızda eğitim öğretime başlayan tüm öğrenci kardeşlerime ve eğitimcilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Sıcak Karşılama - Son Dakika

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