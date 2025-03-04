Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da Ücretsiz İftar Sofraları - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da Ücretsiz İftar Sofraları

Gölbaşı Belediyesi\'nden Ramazan\'da Ücretsiz İftar Sofraları

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz iftar programları düzenliyor. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu uygulamanın paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

04.03.2025 12:13  Güncelleme: 12:18
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Gölbaşı Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da paylaşma ve dayanışma atmosferini güçlendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz iftar yemeği verdi.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini sofralarıyla taçlandırıyor. Paylaşma ve birlik ruhunu pekiştiren bu özel ayda, Gölbaşı Belediyesi tarafından her gün yüzlerce vatandaşa ücretsiz iftar sofrası kurdu. Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofralarında, vatandaşlar bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı. Gölbaşı Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla düzenlediği iftar programlarıyla Ramazan'ın ruhunu yaşattı.

"Gönül soframızda paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak "Ramazan, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Bu ayda, gönül sofralarımızı herkese açarak paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak, hiçbir vatandaşımızın iftar saatinde yalnız kalmasını istemiyoruz. Kurduğumuz iftar sofralarıyla hemşerilerimizi bir araya getiriyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Amacımız dayanışmayı, kardeşliği ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte hissetmek. Ramazan ayı boyunca sofralarımızı bereketlendirmeye, hemşerilerimizle aynı duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza davet ediyor, Ramazan'ın huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz iftar verecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da Ücretsiz İftar Sofraları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi'nden Ramazan'da Ücretsiz İftar Sofraları - Son Dakika
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