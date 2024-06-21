Gölbaşı'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası Düzenlenecek

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Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gölbaşı Kaymakamlığı koordinatörlüğünde yamaç paraşütü şampiyonası yapılacak.

Gölbaşı ilçesi doğa parkında gerçekleştirilecek olan "Güneydoğu Anadolu Bölgesi yamaç paraşütü hedef şampiyonası" 21-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Tam bir görsel şölen havasında geçmesi planlanan şampiyonayı izlemek için tüm adrenalin tutkunu sporseverlere seslenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman halkını bu büyük şampiyonayı izlemek için Gölbaşı ilçesine davet etti. - ADIYAMAN