Gölbaşı ilçesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt serimi devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin sağlıklı geleceğe hazırlanması için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Gölbaşı Belediyesi, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi ve su hatlarının yenilenme çalışmalarının ardından etap etap cadde ve sokaklarda asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer yaşanabilir bir Gölbaşı için çalışmaların devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN