Gölbaşı'nda Anneler Günü Kutlaması
Gölbaşı'nda Anneler Günü Kutlaması

Gölbaşı\'nda Anneler Günü Kutlaması
07.03.2026 13:50
Özel çocukların annelerine 8 Mart'ta ziyaret ve hediyelerle kutlama yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evde bakım hizmetinden yararlanan özel çocukların anneleri ziyaret edildi.

Gölbaşı İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, özel durumlu çocuklara fedakarca bakan annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Ziyaret kapsamında annelere sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulunuldu. Yetkililer, ziyaret sırasında annelerle bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Günün anısına annelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, özel çocukların annelerinin toplum için üstlendikleri önemli role dikkat çekildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

