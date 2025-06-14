Gölbaşı\'nda LGS ve YKS Öğrencilerine Moral Konseri

Gölbaşı Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral ve motivasyon konseri düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu yıl sınava girecek YKS ve LGS öğrencileri için moral konseri düzenledi. Konsere Belediye Başkanı Odabaşı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte Musa Göçmen Orkestrası sahne aldı. Orkestra ekibi konserde Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın şarkılarını seslendirdi. Katılımcılar konser boyunca çalan şarkılarla doyasıya eğlendi.

Konserin açılışında konuşan Odabaşı, "Gölbaşı'mızın bu güzel akşamında konserimize hoş geldiniz. 3 Haziran'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz seminerde sizlerle buluştuk, sohbet ettik. O gün sizlere moral vermek için konser düzenleyeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Asla umutsuzluğa kapılmayın"

Sınava girecek gençlere başarılar dileyen Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben gençlerimize güveniyorum. Yorulmadan, çalışmadan, gayret göstermeden başarı gelmez. Bugün sizleri motive etmek istiyoruz. İstediğiniz sonucu alamazsanız bile asla umutsuzluğa kapılmayın. Çalışmaya devam edin, tereddüt etmeyin. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyete sahip çıkın. Büyük Atatürk'ün dediği gibi; 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.' Size sonuna kadar inanıyorum. Hepinizin alnından öpüyorum, Allah'a emanet olun."

Konser, Yakup Odabaşı'nın Musa Göçmen'e çiçek takdiminde bulunmasının ardından sona erdi. - ANKARA