Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sis etkili oldu. Yoğun sisin kapladığı Gölbaşı ilçesinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında etkisini gösteren sis sonrası görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte düşük hızda güçlükle ilerledi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Gölbaşı'nda Yoğun Sis - Son Dakika
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