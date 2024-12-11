Gölbaşı\'nde Filistin için yardım sergisi düzenlendi

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Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Filistin için yardım sergisi düzenledi.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Günaydın, her yıl İslam dünyasında yapılan zulme karşı farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Filistin, Myanmar, Afrika ve Doğu Türkistan gibi bölgelerdeki kardeşlerimizi unutmamak, yardımlaşma ve paylaşmanın huzurunu öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Bu yardım sergisini de 'Filistin'e Vefa' adıyla gerçekleştirdik. Her yıl düzenli olarak benzer etkinlikler yapıyoruz ve bu faaliyetlerimiz gelenekselleşti" dedi. Günaydın, elde edilen gelirin Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği yardım sergisinde toplanan bağış miktarının 100 bin TL'yi bulmasının beklendiği açıklandı. Günaydın, yardım sergisinin amacını, "Kardeşlerimize olan vefamızı unutturmamak, bu duyguyu çocuklarımıza aşılamak" şeklinde ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle vurguladığı dayanışma ruhuna da atıfta bulunan Günaydın, bu tür etkinliklerin barış ve huzura katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Yardım sergisine Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara da katıldı. - ANKARA