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Gölcük Belediye Başkanı, turizm acentelerine Yazlık Ilıca'yı tanıttı - Son Dakika
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Gölcük Belediye Başkanı, turizm acentelerine Yazlık Ilıca'yı tanıttı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 7 farklı ülkeden 110 turizm acentesine ilçenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla Yazlık Ilıca tesislerini tanıttı. Acente temsilcileri Gölcük'ün tarihi, kültürel ve sosyal alanlarını gezerek hayran kaldı.

Gölcük Belediye Başkanı, turizm acentelerine Yazlık Ilıca\'yı tanıttı
11.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:12
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla 7 farklı ülkeden 110 turizm acentesine Yazlık Ilıca tesislerini tanıttı. İlçenin tarihi, kültürel ve sosyal alanlarını gezen acente temsilcileri Gölcük'e hayran kaldı.

Kocaeli Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 2. Kocaeli Turizm Sektör Buluşması kapsamında turizm acenteleri Gölcük'e misafir oldu. İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile birlikte Gölcük'e gelen 7 farklı ülkeden 110 turizm acentesi, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kafileyi karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turizm acentelerine Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcayı tanıttı. Başkan Sezer, acente yetkililerine Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Gölcük Turizm Rehberlerini takdim etti.

Programa katılan acente temsilcileri gün içinde ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal alanlarını gezdiler. 2. Kocaeli Turizm Sektör Buluşması kapsamında Kocaeli'nin birçok noktasını ziyaret eden acenteler, Gölcük'ün tarihi dokusu ile turizm potansiyeline hayran kaldı. Yazlık Ilıca tesislerini de inceleyen heyet, kendilerini misafir eden Başkan Sezer'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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