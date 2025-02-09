Gölcük Belediyesi EMITT Turizm 2025 Fuarı\'nda İlçesini Tanıttı

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Gölcük Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Turizm 2025 Fuarı'na katılarak ilçesinin kültürel ve turistik zenginliklerini tanıttı.

Gölcük Belediyesi, ilçenin turizm sektöründe daha geniş bir yer edinmesini hedefiyle 5-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Turizm 2025 Fuarı'nda, ilçenin turistik ve kültürel zenginlikleriyle boy gösterdi. 74 ülkeden katılımcının yer aldığı ve binlerce ziyaretçiyle gerçekleşen fuara katılan Gölcük Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada sergiledi. Fuarın en dikkat çeken stantlarından biri olan Gölcük Belediyesi; ziyaretçilere, ilçedeki tarihi mekanlar, doğal güzellikler ve müzeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ziyaretçilere; Eriklitepe Tabiat Parkı, Yazlık Ilıca Tesisleri, Değirmendere Yalı Evleri, Hattat Ali Vasfi Efendi Hüsn-i Hat Müzesi, Sultan Baba Türbesi ve mescidi, tarihi Saraylı evleri, Yukarı Ulaşlı tarihi hamam, İlçe genelindeki tarihi çeşmeler ve doğal güzellikleri tanıtıldı. - KOCAELİ