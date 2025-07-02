Gölcük Belediyesi, Erasmus Başarısını Kutladı

Gölcük Belediyesi, 2026 yılında okul tarihinin en yüksek erasmus yerleştirme başarısı elde eden Kocaeli Üniversitesi Gölcük Meslek Yüksekokulu öğrencilerini Yalı Evleri'nde ağırladı.

Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı Gölcük Meslek Yüksekokulu öğrencileri, erasmus programı kapsamında Avrupa'da eğitim görmeye devam ediyor. 2024 ve 2025 yıllarında başarılı öğrenciler Avrupa deneyimi yaşarken, 2026 yılında okul tarihinin en yüksek erasmus yerleştirme başarısı elde edildi. Gölcük Belediyesi de büyük başarı elde eden Gölcük MYO öğrencileri ve akademisyenlerini Yalı Evlerinde ağırladı.

Yalı Evlerinde düzenlenen programda Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, bu yıl Kocaeli Üniversitesi'nin erasmus yerleştirme sonuçlarında başarıya imza atan Gölcük MYO öğrenci ve akademisyenlerini tebrik ederek başarılar diledi.

Programda söz alan Gölcük Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan ise öğrencilerinin uluslararası deneyim kazanmalarının gurur olduğunu ifade etti. Özkan, büyük başarı sonrasında kendilerini misafir ederek onurlandıran, her konuda kendilerine destek olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ