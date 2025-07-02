Gölcük Belediyesi, Erasmus Başarısını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gölcük Belediyesi, Erasmus Başarısını Kutladı

Gölcük Belediyesi, Erasmus Başarısını Kutladı
02.07.2025 11:51  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük Belediyesi, 2026 yılında okul tarihinin en yüksek erasmus yerleştirme başarısını elde eden Kocaeli Üniversitesi Gölcük Meslek Yüksekokulu öğrencilerini Yalı Evleri'nde ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Uzuner, öğrencileri tebrik etti.

Gölcük Belediyesi, 2026 yılında okul tarihinin en yüksek erasmus yerleştirme başarısı elde eden Kocaeli Üniversitesi Gölcük Meslek Yüksekokulu öğrencilerini Yalı Evleri'nde ağırladı.

Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı Gölcük Meslek Yüksekokulu öğrencileri, erasmus programı kapsamında Avrupa'da eğitim görmeye devam ediyor. 2024 ve 2025 yıllarında başarılı öğrenciler Avrupa deneyimi yaşarken, 2026 yılında okul tarihinin en yüksek erasmus yerleştirme başarısı elde edildi. Gölcük Belediyesi de büyük başarı elde eden Gölcük MYO öğrencileri ve akademisyenlerini Yalı Evlerinde ağırladı.

Yalı Evlerinde düzenlenen programda Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, bu yıl Kocaeli Üniversitesi'nin erasmus yerleştirme sonuçlarında başarıya imza atan Gölcük MYO öğrenci ve akademisyenlerini tebrik ederek başarılar diledi.

Programda söz alan Gölcük Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan ise öğrencilerinin uluslararası deneyim kazanmalarının gurur olduğunu ifade etti. Özkan, büyük başarı sonrasında kendilerini misafir ederek onurlandıran, her konuda kendilerine destek olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi, Yerel Haberler, kocaeli, Gölcük, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük Belediyesi, Erasmus Başarısını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’da kan donduran keşif 383 ceset bulundu Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
Bursa’daki deprem paniği kamerada Bursa'daki deprem paniği kamerada
Parkta korkunç anlar Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Hastaneye giden ailenin önünü kestiler ’’Kadın olarak yalvarıyorum’’ dese de dinlemediler Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! ''Kadın olarak yalvarıyorum'' dese de dinlemediler
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede “Pişmanım“ deyip başsağlığı diledi Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede "Pişmanım" deyip başsağlığı diledi
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ümit Özdağ’dan CHP’lileri kızdıracak Saraçhane kararı Ümit Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak Saraçhane kararı

11:19
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
Yıllık ihracat 267 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
16:29
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
16:19
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
15:44
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
15:36
Aile hekimleri için “6 ay muayeneye gelmeyen hasta“ kuralı değişiyor
Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor
15:34
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
15:33
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa’yı renklerine bağladı
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
15:25
Defne Samyeli’den doğum günü partisinde cesur tercih
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 11:54:27. #7.11#
SON DAKİKA: Gölcük Belediyesi, Erasmus Başarısını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.