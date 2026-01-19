Gölcük'te öğrenciler için ara tatil etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gölcük'te öğrenciler için ara tatil etkinlikleri düzenlenecek

Gölcük\'te öğrenciler için ara tatil etkinlikleri düzenlenecek
19.01.2026 12:06  Güncelleme: 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatili boyunca öğrencilere yönelik tiyatro ve çocuk etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler, 21-31 Ocak tarihleri arasında çeşitli aktiviteleri barındıracak.

Gölcük Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatili kapsamında öğrenciler için tiyatro ve çocuk etkinlikleri düzenleyecek.

Edinilen bilgiye göre, 21-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlarda, "Tiyatro Şenliği" ve "Çocuk Şenliği" adı altında çeşitli aktiviteler yer alacak. Etkinlikler, 21 Ocak Çarşamba günü tiyatro gösterimleriyle başlayacak. Tiyatro oyunları; 21-22 Ocak'ta Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı, 27 Ocak'ta Değirmendere Kültür Merkezi ve 31 Ocak'ta Yazlık Kültür Merkezi'nde saat 15.00 ile 17.00 arasında sahnelenecek.

Program kapsamında 26-30 Ocak tarihleri arasında Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'nda oyun parkurları oluşturulacak. Saat 16.00 ile 21.00 arasında hizmet verecek alanda; şişme oyun grupları, nostaljik salıncaklar, langırt ve video booth etkinlikleri yer alacak. Etkinlik süresince "Transformers" karakterleri de çocuklarla bir araya gelecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencileri moral depolamaları için etkinliklere davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Yerel Haberler, Ara tatil, Kültür, Gölcük, Çocuk, Tatil, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük'te öğrenciler için ara tatil etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:57:37. #7.11#
SON DAKİKA: Gölcük'te öğrenciler için ara tatil etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.