Gölcük Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları Açıklaması

Gölcük Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Paylaşılan görüntülerdeki hayvanların, kısırlaştırma ameliyatları için başka rehabilitasyon merkezlerine sevk edilmek üzere, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde baygın halde oldukları açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bugün sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin ve bu görüntülere dayandırılan ithamların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, paylaşılan görüntülerdeki hayvanların, merkezin kapasitesinin dolu olması nedeniyle kısırlaştırma ameliyatları için başka rehabilitasyon merkezlerine sevk edilmek üzere, uzman veteriner hekimlerin gözetiminde baygın halde oldukları ifade edildi. Bu durumun, Gölcük İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen tutanakla da "hayvanların uyandırılmış oldukları" şeklinde zabıt altına alındığı kaydedildi.

Belediyenin, hayvanların sağlıklı ve padokta olduklarını gösteren yeni görüntüleri de paylaştığı açıklamada, son 5 yılda 7 binin üzerinde sokak hayvanının kısırlaştırmasının sağlandığı vurgulandı.

"Gerçeğe aykırı paylaşımlar yapılmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz"

Açıklamada, gerçeğe aykırı paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli hemşehrilerimizin, içtenlikle, sokak hayvanlarının toplumsal hayatımızın bir parçası olarak yaşamlarını sürdürmesi için gayret gösterdiklerini, özellikle; kış mevsiminde beslenmeleri, yazın da susuzluklarının giderilmesi için yaptığımız çalışmalara destek verdiklerini biliyoruz. Her iddia, yasal mevzuat çerçevesinde tetkik edilmektedir. Ancak, başka şehirlerden gelerek, gece gündüz rehabilitasyon merkezi çevresinde, izinsiz dron ile çekim yapılmasını ve maksadı aşacak şekilde iddia ve ithamlar ortaya atarak, gerçeğe aykırı paylaşımlar yapılmasını da kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunuyoruz" - KOCAELİ