Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi'nde Kadınlar Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi'nde Kadınlar Masa Tenisi Turnuvası

Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi\'nde Kadınlar Masa Tenisi Turnuvası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi turnuvasında kadınlar stres atarken eğlendi.

29.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi katılımcıları masa tenisi turnuvasında yarıştı. Renkli anların yaşandığı turnuvada, kadınlar stres atarken eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında il genelinde bulunan Anne Şehir Merkezlerinde kadınlara spordan sanata her alanda hizmet veriliyor. Bu kapsamda, Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Keyifli anların yaşandığı turnuvada kadınlar stres attı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Günebakan, Kocaeli, Gölcük, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi'nde Kadınlar Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 15:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük Günebakan Anne Şehir Merkezi'nde Kadınlar Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement