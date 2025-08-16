Gölcük\'te 17 Ağustos Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gölcük'te, 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde kamu kurumları ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Gölcük'te, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin 26. yıldönümünde Değirmendere Çınarlık Sahili'nde tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası denizde yapılan tatbikata Deniz Polisi, Kocaeli İtfaiyesi, Afet Daire Başkanlığı, Gölcük Belediyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gölcük Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü (DESSAT), GESOTİM, ile Gölcük-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ekipleri katıldı. Tatbikata Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, arama kurtarma ekiplerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çınarlık Sahili'nde senaryo gereği meydana gelen deprem sonrasında, yükselen dalgalarla denize sürüklenen ve yıkılarak deniz dibinde kalan bina içerisinde mahsur kalan depremzedeler için kurtarma çalışması başlatıldı.

Dalgıçlar tarafından denizde boğulma tehlikesi geçiren ve su altında kalan binanın batığından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi altında başarıyla tamamlanan tatbikat sonrasında Başkan Sezer, kurtarma ekiplerini tebrik etti. - KOCAELİ