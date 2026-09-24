Gölcük'te alışveriş festivali için 5 cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı

Gölcük'te düzenlenen alışveriş festivali nedeniyle 5 cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. 27 Eylül'e kadar sürecek düzenleme kapsamında sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gölcük Alışveriş Festivali nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda trafik düzenlemesine gidildi. Festival kapsamında Gölcük Merkez ve Dumlupınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 19 Mayıs, Turgut Sayın, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt Caddeleri ile Ali Fuat Kanpa Sokak trafik akışına kapatıldı. Trafik düzenlemesinin festival süresince devam edeceği belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Trafik düzenlemesi 27 Eylül Pazar günü saat 23.30'a kadar sürecek. Festival boyunca ulaşımda sorun yaşanmaması için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.