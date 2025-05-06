Gölcük'te Anneler Günü'ne Özel Anne Çocuk Atölyeleri - Son Dakika
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Gölcük'te Anneler Günü'ne Özel Anne Çocuk Atölyeleri

Gölcük Belediyesi, Anneler Günü'nde düzenleyeceği etkinlik ile anne ve çocuklarını çeşitli atölyelerde bir araya getirecek. Etkinlikte keçe sabun, el baskı, çanta yapımı ve sürpriz atölyeler yer alacak.

06.05.2025 11:53
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Gölcük Belediyesi, Anneler Günü'nde düzenleyeceği etkinlik ile anne ve çocuklarını hoşça vakit geçirecekleri birbirinden eğlenceli atölyelerde ağırlayacak.

Anneler Günü'ne özel düzenlenecek olan Anne Çocuk Atölyeleri etkinliği, anne ve çocuklarına keyifli bir gün yaşatacak. 9 Mayıs Cuma günü Anıtpark'ta düzenlenecek olan Anne Çocuk Atölyeleri, birbirinden keyifli atölyeler ile anne ve çocuklarını ağırlayacak. Etkinlikte keçe sabun atölyesi, anne çocuk el baskı atölyesi, çanta el baskı atölyesi, anahtarlık atölyesi, anneme notum var atölyesi ve sürpriz atölyelerde anneler, çocuklarıyla birlikte üretip eğlenebilecekler.

Anne Çocuk Atölyeleri etkinliği 15.30 - 17.30 arasında düzenlenecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm anneleri etkinliğe katılmaya davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük'te Anneler Günü'ne Özel Anne Çocuk Atölyeleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te Anneler Günü'ne Özel Anne Çocuk Atölyeleri - Son Dakika
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