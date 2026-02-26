Arıcılık kursiyerlerine kovan desteği

Gölcük Belediyesi, bal üretimini artırmak ve arıcılığı teşvik etmek amacıyla KOMEK arıcılık kursiyerlerine kovan desteğinde bulundu.

Düzenlenen program kapsamında kursiyerlere teslim edilen kovanların, bölgedeki arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle yerel bal üretiminin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen kovan desteği, kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kovan dağıtımına, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve kursiyerler katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer mesajında, kovanlarını teslim alan kursiyerlere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunarak, emeğin ve üretimin her zaman yanında olduklarını ifade etti. - KOCAELİ