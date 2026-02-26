Arıcılık kursiyerlerine kovan desteği - Son Dakika
Arıcılık kursiyerlerine kovan desteği

Arıcılık kursiyerlerine kovan desteği
26.02.2026 14:52  Güncelleme: 14:53
Gölcük Belediyesi, bal üretimini artırmak ve arıcılığı teşvik etmek amacıyla KOMEK arıcılık kursiyerlerine kovan desteğinde bulundu. Dağıtım programına katılan yetkililer, bu desteğin yerel bal üretimini güçlendireceğini vurguladı.

Gölcük Belediyesi, bal üretimini artırmak ve arıcılığı teşvik etmek amacıyla KOMEK arıcılık kursiyerlerine kovan desteğinde bulundu.

Düzenlenen program kapsamında kursiyerlere teslim edilen kovanların, bölgedeki arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle yerel bal üretiminin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen kovan desteği, kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kovan dağıtımına, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve kursiyerler katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer mesajında, kovanlarını teslim alan kursiyerlere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunarak, emeğin ve üretimin her zaman yanında olduklarını ifade etti. - KOCAELİ

Son Dakika Yerel Arıcılık kursiyerlerine kovan desteği - Son Dakika

Arıcılık kursiyerlerine kovan desteği
