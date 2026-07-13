Gölcük\'te Değirmendere Rahvan At Yarışları heyecanı yaşandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu'nda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen 133 at 9 farklı kategoride mücadele etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Gölcük-Değirmendere Rahvan At Yarışları Kulübü iş birliğiyle Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden 133 at katıldı.

Etkinlikte atlar; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A ve ithal B olmak üzere 9 ayrı kategoride koştu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, törende yaptığı konuşmada, ata sporu rahvan atçılığını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

9 farklı kategoride kıyasıya rekabet yaşandığını aktaran Sezer, "Gölcük Belediyesi adına yarışan atımızın 'deste' kategorisinde birincilik elde etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Etkinliğe katkı sunan Federasyon Başkanımız Hakan Kazancı'ya, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, ülkemizin dört bir yanından gelen at sahiplerine ve tribünleri dolduran hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışları; MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve çok sayıda vatandaş izledi.

Gün boyu süren mücadelelerin ardından kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. - KOCAELİ